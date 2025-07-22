شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة 2025.. جنى إبراهيم الثامنة علمى علوم: أحلم بطب قصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

رغم صعوبة العام الدراسي وضغط المذاكرة، استطاعت الطالبة جنى إبراهيم خليل إبراهيم محمد سالم أن تحجز لنفسها مكانًا بين أوائل الثانوية العامة 2024/2025، لتحصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية (علوم) بمجموع 315.5 درجة، بمدرسة الشهيد علي أحمد شوقي الثانوية للبنات بإدارة المعادي التعليمية في محافظة القاهرة.

وقالت جنى، التي لم تصدق خبر تفوقها في البداية: "أنا مش مصدقة نفسي.. مكنتش متوقعة أبدًا إني أطلع من الأوائل، السنة كانت صعبة فعلًا، لكن كنت معتمدة على إن الواحد يبذل جهده ويسيب الباقي على ربنا".

وتتابع: "في لحظات كتير كنت حاسة إني مش قادرة، لكن ماما وبابا كانوا دايمًا أكبر دعم ومصدر تشجيع، وكانوا سبب رئيسي إني أكمل".

وعن حلمها بعد التفوق، تقول جنى بثقة: "نفسي أدخل طب قصر العيني. ده حلمي من زمان، وإن شاء الله أحققه".

وتوجه جنى رسالة لزملائها الطلاب: "ابذلوا أقصى مجهودكم، ومتقارنوش نفسكم بحد، كل واحد ليه طريقه وظروفه، وربنا بيكافئ كل تعب".