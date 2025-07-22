شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو توعوي للناخبين بشأن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعدّت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو توعوي للمواطنين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتم نشره علي صفحة الهئية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واكد أن التصويت وإبداء الرأي في الانتخابات، هو حق ، كفله الدستور والقانون، لكل مواطن ومواطنة مصرية بلغ من العمر 18 سنة وإن كان الحق بشكل عام مرتبط بالحرية الشخصية يعني ممكن تؤديه وممكن تهمله إلا إن حق التصويت بالذات مش بس حق لا دة واجب كمان ومسئولية على كل مواطن للمشاركة في صنع القرار ورسم خريطة المستقبل للبلد اللى بنفخر بالانتماء اليها.. شارك صوتك هيوصل.