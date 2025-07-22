شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد أهمية دعم الإنتاج المحلى من البترول والغاز.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير البترول.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية دعم الإنتاج المحلى من البترول والغاز.. الاجتماع استعرض الجهود المبذولة فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وتسريع وتيرة الإنتاج والاستكشاف..

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ـ خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير البترول.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية دعم الإنتاج المحلى من البترول والغاز.. الاجتماع استعرض الجهود المبذولة فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وتسريع وتيرة الإنتاج والاستكشاف

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