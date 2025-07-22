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الهيئة الوطنية تقبل طلبات 4 مؤسسات ومواقع الصحفية لتغطية انتخابات الشيوخ

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  • الهيئة الوطنية تقبل طلبات 4 مؤسسات ومواقع الصحفية لتغطية انتخابات الشيوخ 1/3
  • الهيئة الوطنية تقبل طلبات 4 مؤسسات ومواقع الصحفية لتغطية انتخابات الشيوخ 2/3
  • الهيئة الوطنية تقبل طلبات 4 مؤسسات ومواقع الصحفية لتغطية انتخابات الشيوخ 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 06:15 م

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 27 لسنة 2025، بشأن قبول طلبات المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية للقيد بقاعدة بيانات متابعة وتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، الموافقة على قيد مؤسسة صحفية واحدة وهى جريدة الوفد، وثلاث مواقع إخبارية وهى موقع مستقبل وطن نيوز وموقع أوان مصر وموقع نيوز رووم.

 

 

القرار 27 لسنة 2025
القرار 27 لسنة 2025

 

تابع القرار رقم 27لسنة 2025
تابع القرار رقم 27لسنة 2025

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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