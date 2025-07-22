شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطلع على مؤشرات النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف على نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث تم تسليم النتيجة من الكنترول الرئيسى بالسادس من أكتوبر إلى الوزارة، وتم عرضها على الوزير من قبل خالد عبد الحكم رئيس عام الامتحانات والدكتور رمضان محمد رمضان والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، كما اطلع الوزير على مؤشرات النجاح.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من الخليج 365 اضغط هنا..

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 ألف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من الخليج 365 اضغط هنا..

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفتيات تتفوق على البنين في قائمة أوائل الثانوية العامة 2025، موضحة أنه سيتم الإعلان عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 بعد قليل وتتضمن أسماء الطلاب الأوائل في الشعب الثلاثة، علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، إضافة إلى المكفوفين وأوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من الخليج 365 اضغط هنا..