شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونسكو" تعليقا على انسحاب أمريكا بسبب إسرائيل: قرار يناقض مبادئ التعددية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انسحابها رسميا من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت واشنطن، إن "وكالة الأمم المتحدة للثقافة والتعليم متحيزة ضد إسرائيل، وتروج لقضايا مثيرة للانقسام"

وتعليقا على ذلك عبرت أودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، عن أسفها الشديد لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة والذي يدخل حيذ التنفيذ في أول 2026.

وقالت في بيان، إن "هذا القرار يتناقض مع المبادئ الأساسية للتعددية، وقد يؤثر في المقام الأول على شركائنا العديدين في الولايات المتحدة الأمريكية - المجتمعات التي تسعى إلى إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي، ووضع المدينة الإبداعية، وكراسي الجامعات، ولكن من المؤسف أن هذا الإعلان كان متوقعا، وقد استعدت اليونسكو له"

وأضافت أزولاي: في السنوات الأخيرة، أجرينا إصلاحات هيكلية كبرى ونوّعنا مصادر تمويلنا. وبفضل الجهود التي بذلتها المنظمة منذ عام ٢٠١٨، تم تعويض الانخفاض في المساهمة المالية للولايات المتحدة، حيث أصبحت تُمثل الآن ٨٪ من إجمالي ميزانية المنظمة، مقارنةً بـ ٤٠٪ لبعض هيئات الأمم المتحدة؛ وفي الوقت نفسه، شهدت الميزانية الإجمالية لليونسكو زيادة مطردة. واليوم، تتمتع المنظمة بحماية مالية أفضل، بفضل الدعم المستمر من عدد كبير من الدول الأعضاء والمساهمين من القطاع الخاص. وقد تضاعفت هذه المساهمات الطوعية منذ عام ٢٠١٨.

وتابعت: وعلى الرغم من الانسحاب الأول للرئيس دونالد ترامب في عام 2017، كثفت اليونسكو جهودها لاتخاذ الإجراءات حيثما كان بإمكان مهمتها أن تساهم في السلام وأظهرت الطبيعة المحورية لولايتها.