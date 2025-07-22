شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتارية المرأة باتحاد العمال تبدأ فى تنظيم دورات لعرض مزايا قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عايدة محي الدين، أول ندوة تثقيفية عن قانون العمل الجديد ١٤ لسنة ٢٠٢٥.

وتناولت الندوة كلمة افتتاحية لعايدة محى، رئيس سكرتير المراة العامة والطفل، لوضع الخطوط العريضة، وأهم النقاط التي سوف تنفذها السكرتارية خلال الفترة القادمة شهري يوليو وأغسطس.

وأكدت عايدة محي الدين، أن اليوم هو انطلاقة جديدة لعدد من الدورات التثقيفية لجميع النقابيين بجميع محافظات الجمهورية، لشرح وتوضيح مزايا قانون العمل الجديد والذي صدق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من فترة قليلة.

وأضافت محيي الدين، أنه قامت بعرض الموضوع علي المهندس عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، والمشرف علي سكرتارية المرأة العاملة، وتم والحصول علي موافقتهما ببدء العمل في تنظيم تلك الدورات.

وأشارت إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المواد التي تضمن حصول العاملات علي مزايا خلال عملهن تضم الحقوق والواجبات التي يجب عليهن اتباعها.

وأوضحت محي الدين، أن السكرتارية سوف تستمر في استضافة أكبر وأمهر القانونيين المتخصصين في المجال العمالي لشرح وتوضيح مزايا القانون وكل ما يخص المرأة ، والإجابة علي جميع التساؤلات التي تجول بخاطر العضوات من خلال تلك الدورات التثقيفية.

كما تنولت الندوة محاضرة للدكتور نيازى مصطفى، الخبير القانون، حيث أكد أن قانون العمل الجديد ١٤ لسنة ٢٠٢٥ له فلسفة وأهداف عامة منها الإلتزام بمواءمة التشريع مع اتفاقيات العمل الدولية، وإرساء مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية ، وتمكين الفئات المهمشة " المرأة وذوي الإعاقة والعمالة غير المنتظمة ".

ولفت إلي أن القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ يوازن بين الطرفين بضوابط قانونية ، ويعمل علي توسيع الحماية ودمج الفئات المهمشة وحظر التحرش والتنمية أو ممارسة عنف لفظي أو جسدي أو نفسي علي العامل.