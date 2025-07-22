شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نقابة الأطباء البيطريين يزور طبيبا تعرض للعقر من كلب أثناء تأدية عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتكليف من الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، قام وفد من النقابة العامة بزيارة إلى الدكتور علاء الصعيدي، الذي يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بهدف الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان الدكتور الصعيدي، وهو طبيب بيطري من محافظة الغربية، قد تعرض لـ العقر من كلب أثناء تأدية عمله منذ فترة، وعلى الرغم من تلقيه الجرعات المقررة لمثل هذه الحالات، إلا أنه عانى من ارتفاع مستمر في درجة الحرارة لم يستجب للعلاجات الأولية، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة بمستشفى حميات المحلة الكبرى.

وفور علمه بالحالة، وجه النقيب العام بشكل عاجل بنقل الدكتور علاء الصعيدي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة من مستشفى حميات المحلة إلى مستشفى خاصة في مدينة السادس من أكتوبر لضمان تلقيه أفضل رعاية طبية ممكنة، وتكفلت النقابة العامة بكافة النفقات اللازمة لعلاجه من خلال مشروع التأمين الطبي الجديد بالتعاون مع إحدى الشركات.

وخلال الزيارة الأخيرة للوفد، تم التواصل مع الفريق الطبي المشرف على علاج الدكتور الصعيدي، والذي أكد على استقرار حالته الصحية واستجابته للعلاج، حيث عادت درجة حرارته إلى معدلاتها الطبيعية، وأشار الوفد إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ويحظى الطبيب برعاية طبية متميزة من إدارة المستشفى والطاقم الطبي والتمريضي.

وقد نقل الوفد تحيات وتمنيات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة بالشفاء العاجل للدكتور علاء الصعيدي، مؤكدين أن النقابة لن تدخر جهدا في تقديم كل الدعم المطلوب للزميل حتى يتماثل للشفاء التام، كما تم توجيه الشكر والتحية لإدارة المستشفى وطاقم الأطباء والتمريض على الرعاية الطبية الفائقة التي يقدمونها.

وتستمر النقابة العامة في التنسيق الكامل والمتابعة المستمرة مع شركة التأمين الطبي لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية، كما يتابع النقيب العام حالة الدكتور علاء الصعيدي على مدار الساعة للاطمئنان على استقرار وضعه الصحي.