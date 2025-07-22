شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في تل أبيب.. والاحتلال يدفع بـ26 طاقم إطفاء للسيطرة على النيران والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ12 العبرية، إن حريقا ضخما اندلع بالقرب من مستشفى "أساف هروفيه" جنوب تل أبيب، ما استدعى أكثر من 26 طاقما إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران.

وتتعامل إسرائيل مع موجة واسعة النطاق من الحرائق في الوسط والجنوب والشمال خلال الأيام الأخيرة، وتم إجلاء السكان، بما في ذلك بن حيتر في إيلاد وبيت شيمش، وتم نقل العشرات من المصابين إلى المستشفيات بسبب الحروق واستنشاق الدخان في الأيام السابقة.

ولجأت إسرائيل إلى بعض الدول للمساعدة بطائرات إطفاء الحرائق، كما انضم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الجهود المبذولة بطائرات إطفاء وحدة "شمشون".

وفي أول مايو الماضي، اندلعت حرائق في غابات على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب، ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى إخلاء مناطق وإغلاق طريق سريع رئيسي، فيما حذر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أن الحرائق المستعرة قد تصل إلى مدينة القدس.