شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 40 عالما وباحثا.. أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الفائزين بـ جوائز الدولة التشجيعية لعام 2024، والتي تُمنح سنويًا في مجالات العلوم المختلفة، وبلغ عدد الجوائز هذا العام 40 جائزة، بينها 32 جائزة في مجال العلوم، و8 جوائز في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه وشهادة تقدير من الأكاديمية.

أولًا: جوائز العلوم الأساسيةالعلوم الرياضية : د. عمرو محمد سامي محمد مهدي – أستاذ مساعد، كلية العلوم، جامعة الزقازيق.العلوم الفيزيقية: د. محمد الصافي عبد السلام علي – مدرس، كلية العلوم، جامعة الإسكندرية.العلوم الجيولوجية: د. مبروك سامي محمد حسن – أستاذ مساعد، كلية العلوم، جامعة المنيا.

العلوم الكيميائية:

1. د. محمد رمضان أحمد السيد المرسي – أستاذ مساعد، كلية العلوم، جامعة المنصورة.

2. د. إبراهيم محمد عبد الحليم محمد – أستاذ مساعد، كلية العلوم، جامعة سوهاج.

3. د. حاتم مجدي عبد المنعم أمين – أستاذ مساعد، كلية العلوم، جامعة القاهرة.

العلوم البيولوجية:

1. د. نسمة أحمد محمد الدسوقي – أستاذ، كلية العلوم، جامعة طنطا.

2. د. أحمد صالح رمضان خيرة – باحث، المركز القومي للبحوث.

3. د. أحمد محمد مصطفى محمود – مدرس مساعد، جامعة الجلالة.

العلوم التكنولوجية المتقدمة (الأساسية):

1. د. محمود فتحي مبارك محمد – أستاذ باحث مساعد، معهد بحوث البترول.

2. (مناصفة) د. فيفيان فايز لطفي بانوب – أستاذ باحث مساعد، المركز القومي للبحوث،

و د. محمد سعد عبد الكريم هلال – باحث، المركز القومي للبحوث.

ثانيًا: العلوم الزراعيةجوائز العلوم (8 جوائز):1. د. سمر سعد سعد البليهي – أستاذ مساعد، كلية الطب البيطري، جامعة الإسكندرية.2. د. عبد الرؤوف مسعود علي مسعود – أستاذ باحث مساعد، هيئة الاستشعار عن بعد.3. د. جهاد السعيد عبد الجليل الشبكي – أستاذ مساعد، كلية الطب البيطري، جامعة المنصورة.4. د. محمد عبده محمد حسن رزق – أستاذ مساعد، كلية الطب البيطري، جامعة المنصورة.

5. د. علا علي السيد حبته – أستاذ مساعد، كلية الطب البيطري، جامعة المنصورة.

6. د. أسماء طه ياسين قيشاوي – أستاذ مساعد، كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق.

7. د. رويدا السيد إبراهيم محمد – أستاذ مساعد، كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق.

8. د. ناهد يحيى عبد العزيز محمد – باحث، معهد بحوث صحة الحيوان، مركز البحوث الزراعية.

العلوم التكنولوجية (الزراعية):

1. د. عفاف نور الدين محمد عبد الرحمن – أستاذ مساعد، كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق.

2. د. أحمد محمد سعد خير – أستاذ مساعد، مركز البحوث الزراعية.

ثالثًا: العلوم الطبيةجوائز العلوم (7 جوائز):1. د. محمد طلب البسيوني إسماعيل – أستاذ مساعد، كلية الصيدلة، جامعة الإسكندرية.2. د. سارة أحمد أبو المجد أحمد – أستاذ مساعد، كلية الصيدلة، جامعة أسيوط.3. د. علي محمد أحمد نصر – أستاذ مساعد، كلية الصيدلة، جامعة بورسعيد.4. د. أحمد رمضان عبد الفتاح الشيخ – أستاذ مساعد، كلية الصيدلة، جامعة المنصورة.5. د. يحيى يحيى محمد أمين الدياسي – أستاذ مساعد، كلية الصيدلة، جامعة المنصورة.6. د. إسراء حسين محمد جلال الدين – مدرس، كلية الصيدلة، جامعة مدينة السادات.7. د. جيلان كرم الله رمضان أحمد – مدرس، كلية الطب، جامعة أسيوط.

العلوم التكنولوجية (الطبية):

1. د. جلال مجدي مصطفى محمد – مدرس، كلية الصيدلة، جامعة كفر الشيخ.

2. د. محمد ميسرة عبد الوهاب أحمد – أستاذ مساعد، كلية تكنولوجيا المعلومات، جامعة النيل الأهلية.

رابعًا: العلوم الهندسيةجوائز العلوم (8 جوائز):1. د. محمود سامي عبد الغفار عزب – مدرس، كلية الهندسة، جامعة المنصورة.2. د. علاء محسن عبد العزيز أحمد – أستاذ مساعد، كلية الهندسة، جامعة عين شمس.3. د. حسام السيد أحمد قطب – مدرس، كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية.4. د. محمد عبد اللطيف عبد العال زيدان – مدرس، كلية الحاسبات، جامعة الغردقة.5. د. نور الدين محمود خليفة – أستاذ مساعد، كلية الحاسبات، جامعة القاهرة.6. د. أحمد ربيع جنيدي جنيدي – أستاذ مساعد، كلية الهندسة، جامعة السويس.7. د. محمد كرم حسين إسماعيل – أستاذ مساعد، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.8. (مناصفة):د. أحمد عبد الله حمودة – أستاذ مساعد، كلية الهندسة، جامعة كفر الشيخ،و د. عبد الله جمال عبد الله محمود سليمان – مدرس، كلية الحاسبات، جامعة الزقازيق.



العلوم التكنولوجية (الهندسية):

1. د. أحمد عبد المنعم إبراهيم عبد السلام – أستاذ، كلية الهندسة، جامعة المنيا.

2. (مناصفة):

د. إيهاب صلاح عبد العال – مدرس، كلية الهندسة، جامعة جنوب الوادي،

و د. أنور سيد عبد الحميد أحمد – أستاذ باحث مساعد، معهد بحوث الإلكترونيات.