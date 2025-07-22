شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز الدولة للتفوق 2024.. تكريم 7 من علماء مصر المتميزين فى العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال اجتماع مجلسها رقم (182)، عن أسماء الفائزين بــ جوائز الدولة للتفوق لعام 2024، والتي تُمنح لأصحاب الإسهامات العلمية البارزة الذين جمعوا بين التميز الأكاديمي والتأثير في مجالات تخصصهم.

وتم منح 7 جوائز هذا العام، موزعة على أربعة مجالات رئيسية (الأساسية، الزراعية، الطبية، الهندسية)، بالإضافة إلى ثلاث جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة. وتبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه وميدالية فضية.

الفائزون بجوائز الدولة للتفوق 2024

- في العلوم الأساسية

د. محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي - أستاذ بكلية العلوم – جامعة طنطا

- في العلوم الزراعية

د. هاني صابر سيد سعودي - أستاذ بكلية الزراعة – جامعة عين شمس

- في العلوم الطبية

د. إبتهال الدمرداش زكي مرسي - أستاذ بكلية الصيدلة – جامعة عين شمس

- في العلوم الهندسية

د. مروة فاروق محمود القاضي - أستاذ بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

جوائز التفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة (3 فائزين):

د. أحمد عبد المنعم عبد الحميد عبد المنعم - أستاذ بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

د. أسامة محمد مصطفى درويش - أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث

د. عزة أحمد محمد محمود - أستاذ بكلية الصيدلة – جامعة المستقبل

وكان قد أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الجوائز تمثل تحفيزًا مستحقًا للعلماء المتميزين، وتشجيعًا لمزيد من الإبداع البحثي، خاصة في المجالات المرتبطة بتحديات التنمية وبناء اقتصاد المعرفة.