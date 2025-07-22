شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الدكتور أحمد عمر هاشم إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء لوعكة صحية، حجز على إثرها بالمستشفى، وأكد مقربين أن حالته مستقرة وسيخرج بعد يومين، وكان قد اطمأن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لـ هيئة كبار العلماء على صحة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء؛ داعيًا المولى -عز وجل- أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وبتوجيهات من الأمين العام الدكتور عباس شومان، ترأس الدكتور أحمد همام، مدير عام هيئة كبار العلماء، وفدًا اليوم الثلاثاء الموافق27 المحرم 1447هـ-22 يوليو ٢٠٢٥م للاطمئنان على صحة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وقد رافقه الدكتور حازم مبروك، الباحث بالأمانة العامة لـ هيئة كبار العلماء، وخالد حميد.