الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

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فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم منظومة التعليم والبحث العلمى وتعزيز الروابط العلمية مع مختلف القطاعات والهيئات التدريبية المتخصصة فى الدولة ، وقع الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمساهمة فى رعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية لإعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة قادرة على الإبتكار والتطوير .

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الأكاديمية العسكرية المصرية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الإبتكار بشكل عام والإبتكار التكنولوجى بشكل خاص ، والربط بين كافة المستويات والدوائر فى مؤسسات الدولة المختلفة لتمكين الباحثين على إختلاف تخصصاتهم من القدرة على الإبداع، وكذا تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والخبراء التابعين لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .

حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسئولى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .