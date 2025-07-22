شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 64023 طن قمح قادمة من فرنسا لصالح القطاع العام والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، منها السفينة (WADI ALARAB) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 64023 طن من القمح لصالح القطاع العام، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.



وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46648 طنا، تشمل 25265 طن ذرة و 16190 طن حديد و 4282 طن قمح و 911 طن خشب زان، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 1507 طن أسمنت معبأ، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 219 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 213 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 787 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78559 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 27847 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1205 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4601 حركة.