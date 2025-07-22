شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يستقبل وفد مركز التجارة العالمى لمناقشة سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المجلس القومي للمرأة وفد من مركز التجارة العالمي، لمناقشة مشروع "التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وخلق فرص عمل لائقة من خلال دعم وتوسيع التجارة الإلكترونية والرقمية، وذلك بالتعاون مع كل من القطاعين العام والخاص، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وكانت فى استقبال الوفد الدكتورة أماني عصفور عضوة المجلس، بحضور كل من إيلينا بوتريموفا، رئيسة مكتب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوسن بن رمضان، مديرة مشروع مكتب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومهدي شاكر، المستشار التجاري، مدير مكتب مصر لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و الفيفا الحجيري، خبيرة في التجارة الإلكترونية قسم التجارة الإلكترونية،و ألينا إستيوفا، خبيرة في تيسير التجارة، قسم تيسير التجارة، ورغد التلي، مسؤولة برامج، قطاع تيسير التجارة ، و ممثلين من الأمانة العامة للمجلس.

واستعرضت الدكتورة أماني عصفور جهود وأنشطة المجلس في ملف تمكين المرأة اقتصاديًا، مؤكدة على ضرورة تنفيذ حملات توعوية لتثقيف النساء بسبل استخدام المنصات الرقمية الحالية للحصول على رؤية أوضح حول أسواق التصدير وأنواع الطلبات فيها.

كما ناقش الاجتماع محاور المشروع التي تشمل العمل على توحيد الأطر التشريعية (اللوائح والسياسات)، وأدوات التجارة الرقمية، وبناء قدرات القطاع الخاص وتبادل المعرفة بين الدول، وتسهيل التجارة وزيادة شمولية التجارة الإلكترونية، علاوة على بناء مجتمع نسائي اقتصادي على المنصات الرقمية.