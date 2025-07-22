شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تمنع إسرائيليين من الرسو فى جزيرة سيروس بسبب مظاهرات مؤيدة لغزة والان مع تفاصيل الخبر

منعت السلطات اليونانية، عددا من المستوطنتين الإسرائيليين من الرسو على شواطئ جزيرة سيروس، بسبب مظاهرات حاشدة مؤيدة لغزة في نفس الجزيرة.

وبحسب إعلام عبري، فإن الإسرائيليين علقوا على متن السفينة، وبدأ بعض الركاب مظاهرة مضادة رافعين أعلام إسرائيل وهتاف "نحن المؤمنون، أبناء المؤمنين".

وأفادت صحيفة "يدعوت احرنوت" بأن وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر تحدث مع نظيره اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس لبحث هذا الأمر.