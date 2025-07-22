شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بإنشاء جامعتين خاصتين بالمنصورة الجديدة و6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 375 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة"، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة - محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 376 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة تحت اسم "جامعة مصر الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر بالمحور المركزى الصناعى - محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.