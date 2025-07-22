شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولة غرب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جولته الإفريقية التي تشمل عددًا من دول غرب القارة الافريقية، يتوجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٥، إلى العاصمة البوركينية واجادوجو، في المحطة الثانية من جولته الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في بوركينا فاسو، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستعراض فرص نقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية وبناء القدرات والبنية التحتية والطاقة.

كما سيجري لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وأعضاء الجالية المصرية في بوركينا فاسو.

تتناول المباحثات التحديات الإقليمية في منطقة الساحل، وفي مقدمتها قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، بما يُعزز من العمل الإفريقي المشترك ويخدم مصالح الشعوب الإفريقية.