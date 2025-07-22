شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

قدم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة قيادات الدولة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وقال البطريرك في بيان صادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو".

وأكد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق في تهنئته، دعم الكنيسة الكاثوليكية بمصر وصلاتها من أجل الوطن وقيادته، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء والازدهار لمصر وشعبها، وأن يحفظها الله من كل شر وسوء.

واختتم البيان بالدعاء بأن تكون ذكرى الثورة مناسبة خير وسلام لكل أبناء الوطن: "نتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".