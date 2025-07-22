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رجال الشرطة بأسيوط يتبرعون بدمائهم للمرضى

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رجال الشرطة بأسيوط يتبرعون بدمائهم للمرضى

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 11:19 ص

قامت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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