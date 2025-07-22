شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة بأسيوط يتبرعون بدمائهم للمرضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيفالثلاثاء، 22 يوليو 2025 11:19 ص
قامت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
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