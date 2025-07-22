شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. تجهيز النتيجة لاعتمادها خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الكنترول الرئيسى بالسادس من أكتوبر على تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025، لتصل مراحلها الأخيرة لاعتمادها من الوزير محمد عبد اللطيف خلال الساعات القليلة القادمة اليوم الثلاثاء، حيث يتم مراجعة الأوائل والنتيجة بشكل كامل.

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2025 اليوم بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفنى، إن نتائج امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2025

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

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