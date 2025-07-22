شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تدعو الباحثين ورجال الصناعة للمشاركة بمؤتمر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور "المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي CU AI Nexus 2025"، خلال يومي 18، 19 أكتوبر 2025 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، في إطار استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، وفي ضوء التزامها الراسخ بريادة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الجامعة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي والتي تُعد أول استراتيجية جامعية من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط تستهدف دمج التعليم والبحث العلمي والابتكار مع متطلبات العصر الرقمي والتنمية المُستدامة، وترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي: تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ونشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية تجمع تحت مظلتها الأكاديميين، والخبراء، وصنّاع السياسات، وروّاد الأعمال، بهدف استعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والحكومية، بما يدعم التحوّل الرقمي، ويبني جسر المستقبل بين الأكاديميا والصناعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يستهدف إبراز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة الأولويات الوطنية في مجالات الصحة، والتعليم، والصناعة، والإدارة العامة، من خلال رفع كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مع التوسّع في إشراك مختلف الكليات والتخصصات، بما يعكس الطبيعة المتعددة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى عقد عدة اجتماعات مع اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي، واللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر، وفرق العمل المختصة، لمتابعة الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر، شهدها نخبة متميزة من القامات الوطنية والعلمية والخبراء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والحوكمة والابتكار.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المؤتمر يناقش عدة محاور مهمة تعكس التداخل بين الذكاء الاصطناعي ومجالات المعرفة المختلفة، وتتضمن العلوم الاجتماعية والإدارة، وعلوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والآداب والعلوم الإنسانية، لافتًة إلي المحاور المكملة للمؤتمر والتي ترتكز على ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتدريب والتعليم وبناء القدرات.

وأضافت الدكتورة غادة عبد الباري، أن الجامعة توجه دعوة الباحثين والخبراء والممارسين في مجالات الذكاء الاصطناعي للمشاركة بنماذج علمية أو تجارب تطبيقية في المؤتمر، وقد تحدد آخر موعد لتقديم المشاركات يوم 15 سبتمبر 2025، مشيرًة إلى أن رابط الموقع الخاص بالمؤتمر هو https://ainexus25.cu.edu.eg، ورابط المتحدثين https://bit.ly/cuai-2025، ورابط تسجيل حضور المؤتمرhttps://ainexus25.cu.edu.eg/registration، ورابط مشروعات التخرج هو https://bit.ly/cuainexus25-gp.