شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لإجراء معاينة عقار آيل للسقوط بالأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن خطوات وإجراءات الحصول على خدمة معاينة عقار آيل للسقوط من خلال المركز التكنولوجي، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية خطوات وإجراءات تقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة- مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة. ثانيًا: المستندات المطلوبة- صورة بطاقة الرقم القومي.- صورة عقد الإيجار أو التمليك.- كشف مشتملات لأخر فترتين.- صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها. ثالثًا: الإجراءات- ملء النموذج الخاص بالخدمة.- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.- سداد رسم المعاينة.- بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.- إعداد تقرير المعاينة.- اعتماد التقرير وتلقي الخدمة.

وتتيح المراكز للمواطنين العديد من الخدمات، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.

وتقدم المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال عشرات الخدمات الأخرى، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).