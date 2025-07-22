شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع.