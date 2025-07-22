شكرا لقرائتكم خبر عن جبلاية حديقة حيوان الجيزة.. تاريخ عريق وذكريات سينمائية خالدة والان مع تفاصيل الخبر

الجبلاية، أقدم وأبرز المعالم داخل حديقة حيوان الجيزة، لا تقتصر أهميتها على كونها مجرد مبنى، بل هي تحفة معمارية شاهدة على تاريخ الحديقة العريق، ومثال فريد على فن العمارة الذى ساد في أواخر القرن التاسع عشر، كما أنها كانت وما زالت موقعًا جذابًا لتصوير العديد من الأعمال الفنية والأفلام المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل عن الجبلاية:

- أمر بإنشائها الخديوى إسماعيل في عام 1879، أى قبل اثني عشر عامًا من الافتتاح الرسمي للحديقة للجمهور في 1891.

- كانت الجبلاية في الأصل جزءًا من "المجموعة الملكية" داخل قصر الحرملك، مما يؤكد على مكانتها المرموقة منذ البداية.

- تتميز الجبلاية بأسلوبها المعماري الأخاذ الذي يجمع ببراعة بين الطراز الإسلامي الأصيل والعناصر الأوروبية التي كانت رائجة في أواخر القرن التاسع عشر.

- على مر السنين، لم يقتصر دور الجبلاية على كونها متحفًا للحيوانات المحنطة فحسب.

- كانت مركز استقبال لكبار الزوار والشخصيات الهامة، مما يؤكد على مكانتها كصرح يليق بالمناسبات الرسمية.

- استضافت العديد من الفعاليات الخاصة والاحتفالات، لتكون قلب الحديقة النابض الذي يجمع بين الترفيه، التعليم، والثقافة، حتى اليوم، تحتفظ الجبلاية بسحرها الخاص وعبق تاريخها، وتظل نقطة محورية تجذب الزوار بجمالها وعراقتها.

كانت مصدر إلهام وموقع تصوير مفضل للعديد من الأفلام المصرية التي أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور منها:

"موعد غرام" (1956): يحوي هذا الفيلم الرومانسي الشهير مشهدًا أيقونيًا بين عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة فى أغنية "كان يوم حبك أجمل صدفة.

"إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات" (1957)، قدم الفيلم النجم الكوميدي إسماعيل ياسين في دور "عصفور" عامل الحديقة، وأبرز بوضوح العديد من ملامح الحديقة القديمة.

"آخر الرجال المحترمين (1984)، انطلقت أحداث هذا الفيلم المثير، بطولة نور الشريف، من الحديقة عندما يختفي طفل خلال رحلة مدرسية يشرف عليها بطل الفيلم.

غريب في بيتي (1982)، جمع هذا الفيلم الشهير مشهدًا رومانسيًا بين نور الشريف وسعاد حسنى.