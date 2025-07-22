شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تستعد لتنظيم الأسبوع الثامن للقاهرة للمياه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب موعد انطلاقه، تشهد الاستعدادات الخاصة بالأسبوع الثامن للقاهرة للمياه، المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، زخمًا وتماسكًا ملحوظًا.

ويتابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جميع الترتيبات لضمان تنظيم حدث عالمي يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في قضايا المياه.

أكد الدكتور سويلم، أن هذا الحدث أصبح منصة علمية وحوارية رائدة تجمع نخبة من المسؤولين، الخبراء، وصناع القرار من مختلف دول العالم. وتهدف هذه الملتقيات إلى تعزيز تبادل الخبرات ودفع العمل المشترك نحو تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا.

كما شدد على أهمية تيسير كل الإجراءات التنظيمية والتسجيلية لضمان أقصى قدر من المشاركة من الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية، مما يثري النقاشات ويسهم في تطوير الأبحاث العلمية.

وأشار أيضًا إلى الدعم المقدم للشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض المصاحب لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المياه.

إقبال دولي يعكس مكانة الأسبوع

تشير المؤشرات الأولية إلى إقبال دولي غير مسبوق على المشاركة في الأسبوع، حيث تلقت اللجنة المنظمة عددًا كبيرًا من طلبات تنظيم الجلسات من هيئات ومنظمات عالمية مرموقة مثل المجلس العالمي للمياه، منظمة اليونسكو، والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI). هذا التفاعل الواسع يؤكد على المكانة المتميزة التي وصل إليها الأسبوع كمنصة دولية رائدة للحوار والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية، ويعكس الاهتمام المتزايد من قبل المجتمع البحثي والمؤسسات الدولية بقضايا المياه والمناخ.

كما يشهد المعرض الدولي المصاحب للأسبوع إقبالًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات المياه والمناخ.

و أبدت العديد من الجهات رغبتها في حجز أجنحة لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، مما يبشر بفرص ممتازة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

على الصعيد الأكاديمي والبحثي، تسير الاستعدادات بخطى ثابتة. فقد انتهت اللجنة العلمية من تقييم المرحلة الأولى من الملخصات البحثية، حيث تم قبول 116 ملخصًا. وتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لاستقبال الملخصات المطولة أو الأوراق البحثية الكاملة حتى 29 يوليو.

تستمر أعمال تقييم المشاركات في مجموعة من المسابقات العلمية التي شهدت تفاعلًا كبيرًا ومشاركات متنوعة:

مسابقة أطروحة الثلاث دقائق: التي استقبلت 52 مشاركة من طلبة الماجستير والدكتوراه، وتهدف إلى تطوير مهارات العرض العلمي.

مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه: التي جذبت 334 مشروعًا ابتكاريًا من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

مسابقة حملة "على القد": المخصصة لطلاب كليات الإعلام، والتي تلقت 82 مشروعًا لحملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.

المسابقة القومية لأفضل الممارسات الزراعية: حيث تم استقبال 433 تجربة زراعية ناجحة في ترشيد استخدام المياه.

مسابقة أفضل مشروعات التخرج: التي فتح باب التقديم لها في 15 يوليو 2025 لمدة شهر، وتستهدف طلاب السنوات النهائية في التخصصات الهندسية، الزراعية، والبيئية.

تعكس هذه الاستعدادات المتكاملة والمُحكمة لجميع جوانب الأسبوع الثامن للقاهرة للمياه التزامًا قويًا بتقديم حدث عالمي متميز يخدم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.