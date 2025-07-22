شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى ببرلين يدعو الألمان لزيارة مصر ومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

ألقى الدكتور محمد البدري سفير مصر لدى ألمانيا كلمة على هامش فعاليات تنظيم الجامعة الألمانية بالقاهرة بمقرها فى برلين النسخة الثالثة من معرض connects بمشاركة ألمان وسفراء دول أوروبية وأفريقية، وحوالى 150 شخصية بارزة، من بينهم شخصيات سياسية ودبلوماسية وبرلمانية وممثلو هيئة التبادل العلمي الألمانية وأكاديميين وممثلون عن المقاطعات المختلفة في برلين، دعا خلالها المشاركين لزيارة مصر، ومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية.



وأكد السفير محمد البدرى - في كلمته خلال افتتاح معرض المتحف المصري الكبير الذي تنظمه الجامعة الألمانية ببرلين بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير - أن مصر كانت أول دولة تهتم بالمرأة من خلال مظاهر عديدة، وأن من أوائل السيدات التى حكمت في العالم كانت في مصر، والدليل على ذلك الملكة المصرية حتشبسوت والتى وضعت أسس التعاملات الاقتصادية.



وقال الدكتور محمد البدرى، إن أحمس كان من أعظم من حكم مصر وأصغرهم، وأن مصر القديمة، قدمت للعالم العديد من قواعد العلوم، وإن أول كتاب طبي كتب في مصر، وإن أول جراح للمخ من 5 آلاف سنة سينوى، كان مصريا، والأهم ما قدمته مصر في علوم الهندسة والرياضيات، لأنه من غير المعقول أن تنفذ الأهرامات وكل هذه الآثار دون دراسات.



وأضاف السفير المصري بألمانيا أن مصر ذكرت 735 مرة فى التوراة و500 مرة فى الإنجيل، ولها إرث مسيحى قوى، وكل الناس حاولت تبحث عن من هو فرعون فى عهد موسى ولم تصل لذلك، وكان فى حوالى عام 1150 قبل الميلاد.



وأشار السفير البدري إلى مقولة هيرودوت "إن مصر هى هبة النيل" وقال: اسمحوا لي أن أقول إن الحضارة هى هبة الناس، مقدما الشكر للدكتور أشرف منصور على استضافة الجامعة الألمانية لمعرض المتحف المصري الكبير بمقر الجامعة ببرلين.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة 10 أيام وهو مفتوح مجانا للجمهور.