شكرا لقرائتكم خبر عن العودة الطواعية للإخوة السودانيين.. السكة الحديد تنشر فيديو لرحلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيديو لرحلة قطار السودانيين اليوم، حيث تم تشغيل قطار مخصوص لتسهيل العودة الطوعية للإخوة السودانيين وذويهم لوطنهم.

وانطلق القطار المخصص للإخوة السودانيين للانطلاق من محطة مصر بالقاهرة، لأسوان ضمن أفواج عودة السودانيين طواعية إلى بلدهم السودان.

وشغلت هيئة السكة الحديد، قطار مخصوص لتسهيل العودة الطوعية للإخوة السودانيين وذويهم لوطنهم، حيث أكدت وزارة النقل أن ذلك يأتى في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وفى إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الاجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للإخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة.

تقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان يوم الإثنين الموافق 21 / 7 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:00 ويصل أسوان الساعة 23:00 طبقاً للجدول المرفق، على أن يعود بقطار رقم 1945 (ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة لجمهور الركاب يوم الثلاثاء الموافق 22 / 7 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 07:50 ويصل القاهرة الساعة 21:50 طبقاً للجدول المرفق.

يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله الى ميناء السد العالى النهرى.

وتمنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لأشقائنا السودانيين رحلة آمنة، وعودة كريمة إلى وطنهم.