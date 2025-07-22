شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد الامتحانات للعام الدراسي 2024-2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي.

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية (عام).

- الأحد 27-7-2025: امتحان مواد الأحياء (علمي) والجغرافيا (أدبي) واللغة الأجنبية الثانية (عام).

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات البحتى (علمي) والرياضيات (أدبي).

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مواد الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، والتربية الوطنية (عام).

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي التاريخ (أدبي) والفيزياء (علمي).

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي).