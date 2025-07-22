شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية وإعمار 120 منزلًا في بني سويف والشرقية تحت مظلة التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نفذت جمعية الأورمان سلسلة من القوافل الطبية ومبادرات إعمار المنازل في محافظتي بني سويف والشرقية.

ففي محافظة بني سويف، نظمت الجمعية قافلة طبية بقرى الجمهود وإبسوج بمركز الفشن، استفاد منها 286 مواطنًا.

وفي محافظة الشرقية، أطلقت الأورمان قافلة طبية شاملة شملت عدة مناطق منها: قرية بني شبل، منطقة الزراعة بالزقازيق، طهرة حميدة، مركز الزقازيق، كفر صقر، وفاقوس، حيث بلغ عدد المستفيدين 289 مواطنًا.

وفي مجال الإعمار، واصلت الأورمان جهودها في إعادة تأهيل وإعمار 120 منزلًا بقرى طحابوش والحمام ودنديل التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، ليستفيد منها 120 أسرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام مؤسسات التحالف الوطني بمبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع ربوع مصر، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمات طبية وسكنية متكاملة للمواطنين.