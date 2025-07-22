شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: الصورة الملتقطة بالحفل جاءت من زاوية خادعة ولا أحب إحراج الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان اللبناني راغب علامة، أن الصورة المتداولة مؤخرًا خلال إحدى حفلاته والتي أثارت جدلًا واسعًا، تم التقاطها من زاوية خادعة، موضحًا أن ما حدث لم يكن أكثر من لحظة عفوية من إحدى المعجبات العربيات التي عبرت عن سعادتها بالحفل.

وقال علامة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، «الصورة المنتشرة أظهرت الأمر بشكل غير دقيق، المعجبة لم تكن مصرية، وكانت سعيدة بالحفل وحاولت التعبير عن فرحتها، زاوية التصوير أوحت بأنها قبلتني في فمي، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، هي فقط شدتني فجأة».

وأضاف: «أنا أتعامل مع جمهوري من الجنسين بنفس المودة، ولا أرفض أو أحرج أحدًا، طريقتي لا تتضمن إهانة أو صدّ الجماهير، لكن ما حدث مسئولية منظمي الحفل. كان يجب عليهم تنظيم التفاعل أو حتى وضع حواجز إن تطلب الأمر»، مضيفًا بنبرة ساخرة: «كان لازم يحطوا أسلاك شائكة».

وتابع: «الصورة التقطت خلف الكواليس، وليس على المسرح كما أشيع، والتقيت الجمهور والتقطت صورًا مع الجميع. لا أتعامل بتعالٍ وأرفض أن أكون فنانًا يبتعد عن جمهوره».