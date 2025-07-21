شكرا لقرائتكم خبر عن 608 طلاب من 19 جامعة يشاركون في معرض بالجامعة الألمانية ببرلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعات الألمانية بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وبرلين، فعاليات النسخة الثالثة من معرض "Connects Workshops 2025" –، والتي تستضيفها فرع الجامعة ببرلين.

وقال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن فرع الجامعة ببرلين يشهد اليوم مشاركة 608 طلاب شاركوا فى حضور ورش عمل ضمن معرض connects فى نسخته الثالثة، موضحا أن برنامج فعاليات اليوم ثرى جداً ويحتوى على عدد من الأنشطة بإجمالى 8 فعاليات .

وأوضح الدكتور أشرف منصور، أن الفاعلية الأولى معرض المتحف المصرى الكبير والمحاضرة التى سوف يلقيها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى للمتحف وبمشاركة 10 جنسيات مختلفة ممثلين من دول أوروبيا وأفريقية، موضحا أن النشاط الثانى ببرنامج اليوم ، ممر بتاريخ الجامعة الألمانية بالقاهرة وأبرز الخريجين ،والنشاط الثالث معرض لمشروع أطلس فلك لعرض 140 مرأة عربية فى مجال الفن .

ولفت رئيس محلس أمناء الجامعة الألمانية ، إلى تنظيم عرض موسيقى مميز موضحاً أن هناك ترابط بين تلك الأنشطة لأنه سنويا يتم تنظيم نشاط بين الشباب من 18 ل 30 عاما من خلال فعالية معرض connects ونربطها اليوم بوجود معرض المتحف المصرى الكبير بمشاركة السفير المصرى محمد البدرى سفير مصر بألمانيا وذلك أول معرض للمتحف خارج مصر بعد معرض تم تنظيمه باليابان معرباً عن سعادته من الحكومة المصرية لقبول الدعوة من الجامعة بتنظيم هذا المعرض.

وأشار إلى أن المتحف المصرى الكبير مساحته 500 ألف متر مربع وهو متحف واحد يعرض حضارة واحدة، موضحاً أن الحضارة المصرية الفرعونية لها تأثير على العالم وهى معجزة وذلك سبب فخرى اليوم ، مستعرضا أن مصر والفراعنة أول من صنعت الأجهزة التعويضية وكذلك السندوتش وهذا من أسباب فخرى، كما أن مصر أول من قامت بعمل معاهدة سلام منذ الالاف السنوات وهو السلام الذى نحتاجة الان.

وتابع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أن مصر قادت العالم للاعتراف بالمرأة ، والمرأة المصرية كانت وزيرة وسياسية وفنانة وضمن فعاليات اليوم معرض فلك " اطلس فلك" وهو عبارة كتيب يجمع 148 فنانة عربية فى العالم العربى ويلهم العالم ، ويرتبط أيضا بفعاليات اليوم تاريخ الجامعة الألمانية ويمنحنا عرض قصص نجاح خريجى الجامعة وتجسيد التعاون المصرى الألمانى ولدينا ذلك يرتبط ويتواصل مع بعضه ويعبر عن التعليم العابر للحدود ليس فقط فى مصر والمانيا وانما كل دول العالم ويحتاجون لعمل وتحقيق تواصل خاصة وأن الجامعة تقدم العديد من البرامج المتخصصة فى العلوم مثل الذكاء الاصطناعى والفنون والعمارة والميكاترونيكس وكذلك القانون.

واستطرد الدكتور أشرف منصور، فخور بقدومى من مصر أول دولة قامت بابرام أول معاهدة سلام واتمنى السلام لكل المنطقة التى اشارك فيها ، وكذلك لدينا معرض لم يحدث من قبل وهو معرض مركز الهوية البصرية كون الجامعة الألمانية أول جامعة تم اختيارها لاعادة اكتشاف هوية بلد وهو ما حدث مع الجامعة الالمانية وتم تطبيقها فى 7 محافظات.