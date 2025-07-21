شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يستقبل وفدا قطريا ويعلن عن مشروع مشترك لتطوير المسارات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير طارق على فرج الأنصارى، سفير دولة قطر الشقيقة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد بن فالح الهاجرى، رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة قطر، وعيسى المالكى، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO)، وأحمد ريحان مستشار رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الطيران المدنى.

حضر اللقاء كل من أبو بكر فارع، المدير الإقليمى لمنظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO) بالقاهرة، ومحمد لطفى، مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA)، والمحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى، والملاح إيهاب محى رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وعدد من قيادات وزاره الطيران المدنى.

وخلال اللقاء، تم الإعلان عن إطلاق مشروع تعاون فنى مشترك بين مصر وقطر، يهدف إلى تقصير مسارات الطرق الجوية داخل المجال الجوى المصرى، ويسهم فى رفع كفاءة التشغيل، وتوفير استهلاك الوقود، وتقليل الإنبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مقترح مقدم من الجانب القطرى بشأن تعزيز التعاون فى المجالات الفنية والتنظيمية، بالإضافة إلى استعراض جهود سلطة الطيران المدنى المصرية فى تطوير إدارة المجال الجوى وتحديث البنية التحتية فى مجال الملاحة الجوية.

رحّب الدكتور سامح الحفنى بالوفد القطرى، مؤكدًا على قوه الـعلاقات والتعاون الثنائى بين مصر وقطر فى مجال الطيران المدنى والذى يُمثل نموذجًا للتكامل الإقليمى المبنى على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك؛ موضحًا أن هذا التعاون القائم بين البلدين يُستند إلى اتفاقية النقل الجوى الثنائية، المدعومة بعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بزيادة عدد رحلات الركاب والشحن الجوى، وكذلك تسهيل الوصول إلى المطارات المصرية بما يتماشى مع نمو الحركة الجوية.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن المشروع الذى تم الإعلان عنه اليوم يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية للمجال الجوى المصرى، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى لحركة الطيران، ويدعم فى الوقت ذاته الجهود البيئية المستدامة التى تبذلها الدولة فى قطاع الطيران.

كما أشاد الحفنى بجهود فرق العمل المختصة من سلطة الطيران المدنى وشركه الملاحة الجوية، وبالتنسيق الكامل مع فرق عمل القوات الجوية، لإنجاح المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس مستوى التكامل بين الجهات الوطنية المعنية ويجسد روح العمل المؤسسى المشترك لخدمة قطاع الطيران المدنى.

وأعرب الحفنى عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة فى مجالات السلامة الجوية، والتدريب الفنى، وتبادل الخبرات، بما يُسهم فى تعزيز استدامة النمو وتحديث آليات التشغيل فى قطاع الطيران بالبلدين؛ مُتمنيًا أن يُكلل هذا اللقاء بنتائج مثمرة تُمهد الطريق نحو شراكة أوسع وأعمق فى مجال الطيران المدنى بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب السفير طارق الأنصارى عن حرص دولة قطر على توطيد علاقات التعاون مع مصر، ولا سيّما فى قطاع الطيران المدنى، مشيدًا بالتطور المستمر الذى تشهده البنية التحتية فى مصر، ومؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التنسيق المشترك فى المجالات الفنية والتنظيمية، لافتًا إلى أن مصر تُمثل قلب العروبة وتتمتع بمكانة محورية على المستويين الإقليمى والدولى، موضحًا أن مبادرة تقصير المسارات الجوية لا تقتصر على الجوانب التشغيلية فحسب، بل تسهم أيضًا فى تعزيز الروابط بين الشعبين، وزيادة الحركة الجوية والتجارية والسياحية، بما يعكس إرادة مشتركة لبناء نموذج فعّال للتعاون فى مجال الملاحة الجوية.

وأكد محمد بن فالح الهاجرى رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة قطر أن المبادرة تمثل ثمرة للتعاون الفنى البنّاء بين البلدين وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية فى قطاع الطيران المدنى وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الإقليمى وفق أفضل الممارسات المعتمدة من منظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO) مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم فى تحسين كفاءة الحركة الجوية وتقليص زمن الرحلات الجوية وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بما ينعكس إيجابًا على شركات الطيران والمسافرين ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الهاجرى أن المبادرة تأتى تماشيًا مع أولويات دولة قطر فى تحقيق الاستدامة بقطاع النقل الجوي؛ مشيدًا بروح التعاون والتنسيق الفنى والتشغيلى المثمر بين فرق العمل فى البلدين، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس الإرادة المشتركة لتحقيق التكامل فى إدارة المجال الجوى والملاحة الجوية ويُعد نموذجًا يُحتذى به فى التعاون الثنائى بين الدول الشقيقة.

كما أعرب عن تقديره العميق للدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى ولسلطة الطيران المدنى المصرى برئاسه الطيار عمرو الشرقاوى على التجاوب السريع والتعاون الفعّال لإنجاح هذه المبادرة النوعية، مؤكدًا على أن الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة قطر مستمرة فى تبنى مبادرات تطويرية تدعم السلامة والكفاءة التشغيلية والربط الجوى وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا وأن ما تحقق اليوم يُعد نقطة انطلاق لمشروعات مستقبلية مشتركة تعزز التعاون بين البلدين على المستويين الإقليمى والدولى.