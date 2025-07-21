شكرا لقرائتكم خبر عن نواب إسرائيليون يطالبون بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ12 العبرية، إن بعض نواب الكنيست قدموا التماسا إلى النائب العام الإسرائيلي، للمطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية نشر تقارير تفيد بأن الوزير يمنع ترقية ضابط شرطة أدلى بشهادته في محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو.

وكتبت النائبة نعمة لازيمي في رسالة إلى النائب العام الإسرائيلي: "هذا منحدر خطير تحل فيه الاعتبارات الخارجية محل الاعتبارات المهنية، وهذا أمر خطير على كل مواطن في إسرائيل".

فى سياق منفصل، دعا إيتمار بن غفير رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل وتشجيع الهجرة والاستيطان.

وعلى إثر تطرف وتصريحات الوزير بن غفير، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن سلوفينيا ستمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها، وأكدت وزيرة خارجية سلوفينيا "قررنا إعلان بن غفير وسموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما في بلدنا، مشيرة إلى أن "قرارنا بشأن بن غفير وسموتريتش يهدف للضغط على تل أبيب لإنهاء المعاناة في غزة".