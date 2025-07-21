شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مبنى على قوة إسرائيلية في غزة وعدد من جنود الاحتلال عالقون تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير عبرية عن انهيار مبنى على قوة إسرائيلية داخل قطاع غزة وجنود لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 190 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.