شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الشيخ محمود أبو العزايم مساعدًا لشئون التدريب والمراكز الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلّف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ محمود أبو العزايم، عضو الإدارة العامة للمكتب الفني بديوان عام الوزارة، بالعمل مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون التدريب، والمراكز الثقافية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك لمدة عام.

ويأتي هذا التكليف في إطار دعم الكفاءات الشابة، وتمكين الكوادر المتميزة في مواقع المسئولية، بما يسهم في تعزيز مسارات التطوير المؤسسي، والارتقاء بمنظومة التدريب، ونشر الثقافة الإسلامية الرصينة، وتحفيظ كتاب الله –عز وجل– على الوجه الأمثل.



