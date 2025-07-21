شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء 22 يوليو إلى السبت 26 يوليو 2025، متوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية من (8:4 صباحاً ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تشهد هذه الفترة نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين 21 يوليو، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارا ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.