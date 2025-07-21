شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يوقّع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية السنغالية والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عليون بن أبي طالب، رئيس وكالة تنظيم الأدوية السنغالية بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين هيئة الدواء المصرية و وكالة تنظيم الأدوية السنغالية (ARP)، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على بناء شراكة إفريقية فعّالة في مجال الدواء، ترتكز على توحيد المعايير، وتسهيل الإجراءات، وتبادل الخبرات، وتعزيز الاعتماد التنظيمي المتبادل، كخطوة أساسية نحو تحقيق تكامل دوائي وصناعي مستدام في إفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور علي الغمراوي بالجانب السنغالي، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم يُجسد رؤية هيئة الدواء المصرية في تعميق التعاون التنظيمي مع الدول الإفريقية الشقيقة، بما يحقق الأمن الدوائي للقارة ويسهم في توطين صناعة الدواء، وأوضح أن الهيئة حريصة على بناء منظومة إفريقية موحدة تستند إلى المعايير العلمية والشفافية والاعتراف المتبادل.

وأكد الغمراوي أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية لتعزيز مكانة مصر التنظيمية على المستوى الإفريقي، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع نُصب عينيها دعم جهود التكامل الدوائي بالقارة عبر بناء شراكات مؤسسية مع الهيئات النظيرة، ونقل الخبرات الفنية، وتبني سياسات قائمة على العلم والابتكار، بما يعود بالنفع على صحة المواطن الإفريقي ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.

من جانبه، أشاد الدكتور عليون بن أبي طالب بمستوى التقدم الذي حققته هيئة الدواء المصرية، واصفًا إياها بأنها أصبحت مرجعية إفريقية في بناء القدرات التنظيمية والنظم الرقابية المستدامة، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الفني بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

شهد مراسم التوقيع، الدكتور تامر الحسينى نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، الدكتور يس رجائي مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ا. د. حنان أمين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، الدكتورة أسماء فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، الدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ، الدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، ، الدكتورة وديان يونس رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.

كما شارك في حضور مراسم التوقيع من الجانب السنغالي السيد الحسن مبنغي، الأمين العام، والسيدة فاتو كيني نيانغ ، المساعدة الفنية للمدير العام، والدكتور آمادو ديالو فال، مستشار المدير العام للشؤون التقنية، والسيدة آن كاثرين ضيوف، مستشارة تقنية بمكتب المدير العام، السيد مصطفى نيانغ، مستشار فني، والسيد مالامين بايو، مسؤول الاتصال والعلاقات العامة والأستاذ الدكتور آداما دييدهيو، مسؤول إدارة الجودة، والأستاذ الدكتور سرين عمر صار، مدير إدارة التسجيل، الدكتور موسى ديالو، مدير إدارة التفتيش ومراقبة السوق واليقظة الدوائية.

ومن قطاع الصناعة الدوائية المصري، شهد التوقيع الدكتورأشرف الخولي، الرئيس الشركة القابضة للأدوية.

يأتي التعاون المصري السنغالي ليؤكد الدور الريادي لهيئة الدواء المصرية إقليميًا، وسعيها المستمر لتوطيد العلاقات مع شركائها الأفارقة وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الدوائية المصرية، وصولًا إلى منظومة إفريقية متكاملة تضمن توفير أدوية آمنة وفعالة بأسعار مناسبة، بما يخدم أهداف الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في القارة.