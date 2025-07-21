شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: رسالة السودانيين لمصر: شكرا من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: رسالة السودانيين لمصر: شكرا من القلب

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

رسالة السودانيين لمصر: شكرا من القلب.. تشغيل قطار للأشقاء للعودة طواعية.. وتوفير وجبات وتذاكر مجانية وتنسيق للوصول آمنين

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة زيادة إنتاج «العربية للتصنيع» وتعميق التصنيع المحلى.. الرئيس يتابع تطور الموقف التنفيذى لأبرز أنشطة ومشروعات مصانع الهيئة فى مجال الصناعات المدنية والدفاعية

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. و«الخليج 365» ينشر النتيجة كاملة

بشهادة المؤسسات الدولية.. قناة السويس تستعيد مكانتها عالميا مدعومة بحوافز قوية لكبرى الشركات.. صندوق النقد يتوقع قفزة إيرادات تصل لـ11.9 مليار دولار بحلول 2030/2029.. و«فيتش»: التوسعة تعزز طاقتها الاستيعابية من 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا

الضربات الأمنية رصاصة فى قلب «حسم» الإرهابية

134 شهيدا فى غزة خلال 24 ساعة

مؤتمرات جماهيرية لعرض برامج المرشحين بانتخابات «الشيوخ»

الأحزاب تسابق الزمن استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ.. مستقبل وطن: مؤتمرات على مستوى الجمهورية.. والجبهة الوطنية: لقاءات ومؤتمرات على مدار الساعة للتواصل مع المواطنين ومؤتمر حاشد غدا الأربعاء بالجيزة

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

الفريق أحمد خليفة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير البترول: استمرار جهود تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعى خلال الصيف

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب بكلية الشرطة.. التقديم يبدأ اليوم أونلاين.. مجموع 65 % شرط قبول الحاصلين على الثانوية.. يخضع الراغبون لعدد من الاختبارات.. وتسهيلات ضخمة هذا العام



