شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس القومى للمرأة ومحافظ البحيرة تتفقدان مجمع خدمات المواطنين بزاوية صقر والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مجمع خدمات المواطنين " المركز التكنولوجى " بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادى - نائبة رئيسة المجلس، والمهندسة زكية رشاد - مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وشنتال رامى- مدير عام قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلى، ومى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، و الدكتورة هبة الشرقاوى مديرة مبادرة المواطنة المصرية بالمجلس، ونهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان وإيزيس محمود خبيرة تنمية المرأة، والدكتورة رشا فوزى - مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحيه والمبادرات .

حيث أكدت المستشارة أمل عمار على اهتمامها الكبير بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، ورغبتها فى أن تجعل منها قرية نموذجية، عبر توفير التدريب اللازم للسيدات فى القرية ، بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحيرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر، ومع البنك الأهلى المصرى لتوفير الدعم اللازم لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للسيدات .

كما استعرضت المستشارة أمل عمار جهود مركز تنمية المهارات بالمجلس، مؤكدة على أهمية تدريب المرأة على اقامة مشروعها الخاص، و استغلال مهاراتها فى الحرف المختلفة لتمكينها اقتصاديا وخلق فرص عمل لها تعود بالنفع على أسرتها ومجتمعها بشكل عام .

فيما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على اهتمام المحافظة بتقديم الدعم اللازم للسيدات فى قرية زاوية صقر بالتعاون مع فرع المجلس، وذلك للنهوض بأوضاعهن وتشجيعهن ليبدأن مشروعاتهن الخاصة بما يدعم التمكين الاقتصادى لهن .

هذا وقد استمعت المستشارة أمل عمار إلى سيدات القرية للتعرف على التحديات التى يواجهنها من أجل توفير التسهيلات اللازمة لهن.