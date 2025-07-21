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سفراء أوروبيون وأفارقة يشاركون بافتتاح معرض المتحف المصرى الكبير فى برلين

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  • سفراء أوروبيون وأفارقة يشاركون بافتتاح معرض المتحف المصرى الكبير فى برلين 1/6
  • سفراء أوروبيون وأفارقة يشاركون بافتتاح معرض المتحف المصرى الكبير فى برلين 2/6
  • سفراء أوروبيون وأفارقة يشاركون بافتتاح معرض المتحف المصرى الكبير فى برلين 3/6
  • سفراء أوروبيون وأفارقة يشاركون بافتتاح معرض المتحف المصرى الكبير فى برلين 4/6
  • سفراء أوروبيون وأفارقة يشاركون بافتتاح معرض المتحف المصرى الكبير فى برلين 5/6
  • سفراء أوروبيون وأفارقة يشاركون بافتتاح معرض المتحف المصرى الكبير فى برلين 6/6

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القاهرة - سامية سيد - رسالة برلين - محمد صبحى

الإثنين، 21 يوليو 2025 06:45 م

شهد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير، افتتاح فعاليات معرض المتحف المصرى الكبير المقام بمقر الجامعة فرع برلين، بمشاركة وحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب والأفارقة وكبار الشخصيات الألمانية والهيئات التعليمية بألمانيا، وعشرات الطلاب المصريين والألمان.

ويأتى تنظيم معرض المتحف المصرى الكبير، على هامش تنظيم الجامعة الألمانية فعاليات النسخة الثالثة لمعرض connects الذى تنظمه الجامعة للعام الثالث الألمانى.

ومن المقرر أن يتم إتاحة المعرض أمام الجمهور مجاناً، بداية من اليوم 21 يوليو وحتى نهاية الشهر الجارى لتستمر فعالياته لمدة 10 أيام.

وأكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تنظم هذا العام فعالية معرض المتحف المصرى الجديد فى مقر الجامعة ببرلين على هامش احتفالية النسخة الثالثة من معرض connects، بهدف دعم السياحة المصرية والاقتصاد والتنمية فى مصر، اذ أن المعرض يتضمن نبذة تاريخية عن المتحف ومساحته وما يضمه من مقتنيات بالإضافة إلى التعريف بعظمة المصريين وأنهم أول من اكتشفوا الأجهزة التعويضية.

 

 

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الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة

 

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تنظيم معرض المتحف المصرى الكبير

 

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تنظيم معرض المتحف المصرى الكبير

 

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تنظيم معرض المتحف المصرى الكبير

سفراء برلين
سفراء برلين

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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