شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل النائب العام لتقديم التهنئة بتوليه منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مساء اليوم الإثنين الموافق 21/7/2025 المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد شوقي النائب العام، بحضور بعض من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ومدير إدارة النيابات، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

وقد هنأ النائب العام المستشار أسامة شلبي بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة، مؤكدًا أن المجلس يمثل أحد صروح العدالة الشامخة في مصر؛ إذ إنه يضم نخبة من خيرة القضاة والقاضيات والكفاءات القانونية المشهود لها محليًّا وعربيًّا، وأكد سيادته حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين النيابة العامة ومجلس الدولة، والذي ينعكس إيجابًا على مسيرة تحقيق العدالة.

وثمّن رئيس مجلس الدولة تقديره هذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بجهود النيابة العامة في تحقيق العدالة، مؤكدًا التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره للمستشار محمد شوقي متمنيًا مزيدًا من التواصل بين مجلس الدولة والنيابة العامة، بما يحقق الرفعة لوطننا الحبيب.