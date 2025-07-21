شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد غدا الثلاثاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2025، وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس غد بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، أو تغيير درجات أي طالب وأن النتيجة مؤمنة تماماً، ولا يمكن تسريبها بأي شكل من الأشكال، وسيحصل جميع الطلاب علي نتيجتهم في وقت واحد .

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

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