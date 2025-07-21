شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة" السعودية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور عايض القحطانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة" السعودية لاستعراض خطط المجموعة للاستثمار فى مصر، وذلك بحضور، سعيد سالم النهدى، الرئيس التنفيذى للمجموعة، عبدالرحمن القحطانى، الرئيس التنفيذى لشركة "سمو للاستثمار الدولي"، متعب آل سعد القحطانى، الرئيس التنفيذى لشركة "أدير العقارية"، وباسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة "أدير العالمية"، وأيمن القوصى، الرئيس التنفيذى لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، وأحمد حلمى، الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة "أدير العالمية".

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالأشقاء السعوديين فى وطنهم الثانى مصر، مؤكدا تقديم جميع صور التحفيز والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات فى جميع القطاعات، وهذه تكليفات للوزراء المعنيين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف المهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يهمنا وجودكم والتوسع فى استثماراتكم فى مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وترحب بالمستثمرين الأشقاء من المملكة العربية السعودية، وبتوجه مجموعتكم لإنشاء الصناديق العقارية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية، منوهًا إلى أنه تم بالفعل حل الجزء الأكبر من المشكلات التى واجهت المستثمرين السعوديين والتى كانت عالقة منذ سنوات، وهذا كان محل إشادة من المستثمرين السعوديين أنفسهم.

وخلال الاجتماع، أكد عايض القحطانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة" أن الشركة تعد من أكبر شركات التطوير العقارى ولديها شركتان تابعتان لها هما "سمو العقارية" و"أدير العقارية" مُدرجتان فى سوق المال الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف "القحطاني" سياستنا فى المجموعة أننا متميزون حاليًا فى إنشاء الصناديق العقارية، المعتمدة من سوق المال، ونعمل على إنشاء صندوق عقارى بمصر، مضيفا: "سمو العقارية" و"سمو القابضة" من أكبر المطورين فى "المدينة المنورة" و"مكة"، وغيرهما من المدن.

وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة": لدينا شركات دولية، ولنا أعمال فى 8 دول، ولدينا خطط للتوسع فى 30 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل فى مصر من خلال شركة أدير.

وأوضح عايض القحطانى أن المجموعة كان لها تجربة شراكة مع عددٍ من الشركات المصرية فى السعودية، منذ سنوات.

وقال: لدينا رغبة للاستثمار فى مصر، وسنعلن عن أول مشروعاتنا فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أنجزت الكثير خلال الفترة الأخيرة خاصة فى قطاع البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، مثل "العاصمة الإدارية الجديدة" و"العلمين الجديدة" وغيرها.

وأضاف: أعتقد أن الصناديق العقارية ستحدث نقلة كبيرة للاستثمار فى مصر، وسنعمل على الاستثمار فى مصر بهذا القطاع وفق رؤية استراتيجية للشركة.

كما أكد "القحطاني" حرصه على الاستثمار فى مصر وتوسيع أنشطة الشركة، قائلًا: السوق المصرية مطمئنة لنا، ونحرص على تدشين استثمار كبير هنا فى مصر.

وتابع: سنكون أول المبادرين بإنشاء صندوق عقارى فى مصر، مشيدًا باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وهو ما يهدف إلى تشجيع الكثير من المستثمرين السعوديين على ضخ الاستثمارات فى السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى رغبة الشركة كذلك فى الاستثمار بمنطقة "وسط البلد"، لما تتمتع به من موقع متميز بالإضافة إلى ما يتم فيها من أعمال تطوير يشجع على الاستثمار بالمنطقة، وهذا يُسهم فى جعل المنطقة بؤرة للسياحة العالمية.

كما استعرض أيمن القوصى، الرئيس التنفيذى لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، جهود الشركة خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمارات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على سرعة تنمية الأراضى فى ولايتها بشرق القاهرة، وما حظيت به من تكريم فى الآونة الأخيرة من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الشركة جذبت أهم المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على سعى الشركة حاليًا إلى بدء مشروعاتها فى أراض جديدة كمطور عقارى.