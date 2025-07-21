شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قتيلا جراء تحطم طائرة عسكرية سقطت فى حرم مدرسة وكلية ببنجلاديش والان مع تفاصيل الخبر

تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالى، اليوم الاثنين، على حرم مدرسة وكلية مايلستون فى شمال العاصمة البنجلاديشية دكا، ما أسفر عن مصرع 16 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر، بحسب ما أعلن الجيش ومسؤول فى فرق الإطفاء.

وأكّد مكتب العلاقات العامة بالجيش البنغالى، فى بيان مقتضب، أن الطائرة المنكوبة من طراز F-7 BGI وتتبع لسلاح الجو البنغالي.

وسقطت الطائرة على حرم مدرسة وكلية مايلستون في حي أوتارا بدكا، في وقت كان الطلاب يؤدون امتحاناتهم ويحضرون الحصص الدراسية بشكل طبيعي.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من موقع الحادث.

وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" اليومية الصادرة باللغة البنغالية بأن معظم المصابين هم من الطلاب الذين تعرضوا لحروق.

وشهد محيط المدرسة حالة من الهلع بين أولياء الأمور وأقارب الطلاب، بينما هرع رجال الإنقاذ لنقل المصابين إلى المستشفيات باستخدام عربات "الريكشا" ذات الثلاث عجلات أو أي وسيلة متاحة.

وقالت رافيقا طه، وهي طالبة بالمدرسة لكنها لم تكن متواجدة وقت الحادث، لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف إن مدرسة وكلية مايلستون تضم نحو 2000 طالب وتقدم التعليم من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثاني عشر.

وأضافت الطالبة البالغة من العمر 16 عاماً: "شعرت بالذعر وأنا أشاهد الفيديوهات على التلفاز. يا إلهي! إنها مدرستي".