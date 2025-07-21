أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة الكبرى 38 درجة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تطبيق البكالوريا سيكون على طلاب مدارس اللغات والحكومية "المدارس الخاصة لغات وعربى والمدارس التجريبية والمدارس الحكومية"، على طلاب الصف الأول الثانوى العام من العام الدراسى المقبل، مما يجعلها خيارًا متاحًا وميسرًا للجميع، مع ضمان العدالة من خلال حرية الاختيار بين النظام الجديد والقديم، حيث ستكون اختيارية للطلاب وسيكون للطالب حرية اختيار بين البكالوريا والثانوية العامة دون إجبار.

السكة الحديد تشغل قطارا مخصوصا لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين تشغل هيئة السكة الحديد، قطارا مخصوصا لتسهيل العودة الطوعية للأخوة السودانيين وذويهم لوطنهم، حيث أكدت وزارة النقل أن ذلك يأتى في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة ، وفى إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الاجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة. انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بجميع المواد الدراسية للثانوية العامة، كما بدأت الكنترولات فى تجهيز النتيجة تمهيدا لاعلانها قريبا. تأجيل الاستئناف فى قضية الطفل ياسين لجلسة 18 أغسطس المقبل قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، تأجيل جلسة الاستئناف فى قضية الطفل ياسين، لجلسة 18 أغسطس لحضور كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق علاج المتهم وأوارق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التي تمت معهم. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس، الأحد، وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الناشطين أمام مقر بعثة المفوضية الأوروبية، تنديداً بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وذلك في إطار حملة دولية للتضامن مع سكان القطاع. 119 شخصا ضحايا سقوط طائرة على حرم مدرسة وكلية فى بنجلاديش.. صور ارتفعت حصيلة تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالى اليوم الاثنين، على حرم مدرسة وكلية مايلستون فى شمال العاصمة البنجلاديشية دكا، إلى 19 قتيلا وأكثر من 100 مصاب . الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 22 يوليو، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارا ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر. الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة 119 شخصا ضحايا سقوط طائرة على حرم مدرسة وكلية فى بنجلاديش.. صور تأجيل الاستئناف فى قضية الطفل ياسين لجلسة 18 أغسطس المقبلوقفة بأعلام فلسطين أمام مقر الاتحاد الأوروبي فى مدريد تندد بمجاعة غزة.. فيديو انتهاء تصحيح مواد الثانوية العامة 2025 وتجهيز النتيجة للإعلان قريبا