شكرا لقرائتكم خبر عن 119 شخصا ضحايا سقوط طائرة على حرم مدرسة وكلية فى بنجلاديش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حصيلة تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالى اليوم الاثنين، على حرم مدرسة وكلية مايلستون فى شمال العاصمة البنجلاديشية دكا، إلى 19 قتيلا وأكثر من 100 مصاب .

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش فى بيان إن الحادث وقع في منطقة أوتارا شمال دكا اليوم الاثنين، وأضافت "تحطمت طائرة التدريب من طراز "F-7 BGI" التابعة لسلاح الجو البنجلاديشى فى أوتارا، وكانت أقلعت الطائرة الساعة 13:06 (07:06 بتوقيت جرينتش)".



محاولة إنقاذ الضحايا عقب سقوط طائرة على حرم الجامعة

وأظهرت مقاطع فيديو لآثار حادث الطائرة المنكوبة حريقا كبيرا بالقرب من حديقة، ينبعث منه عمود كثيف من الدخان في السماء، بينما كان حشد من الناس يشاهدون الحادث من مسافة بعيدة.



رجال الإنقاذ فى يحاولن إصفاء ألسنة اللهب

وسقطت الطائرة على حرم مدرسة وكلية مايلستون في حي أوتارا بدكا ، في وقت كان الطلاب يؤدون امتحاناتهم ويحضرون الحصص الدراسية بشكل طبيعي.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من موقع الحادث.



الجيش وقوات الأمن فى موقع الحادث

وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" اليومية الصادرة باللغة البنغالية بأن معظم المصابين هم من الطلاب الذين تعرضوا لحروق.

وشهد محيط المدرسة حالة من الهلع بين أولياء الأمور وأقارب الطلاب، بينما هرع رجال الإنقاذ لنقل المصابين إلى المستشفيات باستخدام عربات "الريكشا" ذات الثلاث عجلات أو أي وسيلة متاحة.



الجيش ورجال الإنقاذ فى موقع الحادث

وقالت رافيقا طه، وهي طالبة بالمدرسة لكنها لم تكن متواجدة وقت الحادث، لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف إن مدرسة وكلية مايلستون تضم نحو 2000 طالب وتقدم التعليم من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثاني عشر.



ألسنة اللهب تتصاعد عقب سقوط الطائرة

وأضافت الطالبة البالغة من العمر 16 عاماً: "شعرت بالذعر وأنا أشاهد الفيديوهات على التلفاز. يا إلهي! إنها مدرستي".