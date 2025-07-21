شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أحمد خليفة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة ، كذلك سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين البلدين .

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية .

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور الهام الذى تقوم به الدولة المصرية فى ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى حرص بلاده على زيادة أواصر العلاقات العسكرية الثنائية والتنسيق المستمر على نحو يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية .



