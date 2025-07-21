شكرا لقرائتكم خبر عن سجل بياناتك.. اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 على الخليج 365 برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

تترقب آلاف الأسر المصرية خلال الساعات القليلة المقبلة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، في انتظار رسمي من الطلاب وأولياء الأمور بعد انتهاء ماراثون الامتحانات.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها خلال الساعات القادمة، حيث يتم الانتهاء من مراجعة وتجهيز النتيجة في صورتها النهائية، إذ من المقرر، أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2025، جاهزة علي مكتب وزير التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة، استعداداً لاعتمادها رسميا من وزير التعليم محمد عبد اللطيف، وإعلان نسبة النجاح العامة وأوائل الثانوية العامة.

وفي إطار الخدمات المقدمة للطلاب، أتاح موقع الخليج 365 رابطًا مباشرًا لتسجيل بيانات الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتيجة فور اعتمادها. ويمكن للطلاب إدخال رقم الجلوس بمجرد إعلان النتيجة للحصول على درجات جميع المواد والمجموع الكلي فورًا.

ومن المنتظر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا عقب اعتماد النتيجة مباشرة، للإعلان عن نسب النجاح العامة، وعدد الأوائل، واستعراض مؤشرات المجاميع لهذا العام الدراسي.

كيف تحصل على نتيجتك من الخليج 365؟

- سجل بياناتك على الموقع بالرابط من هنا

- بعد اعتماد النتيجة رسميًا، ستتلقى إشعارًا فوريًا.

- أدخل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة كاملة: درجات جميع المواد والمجموع الكلي.

سجل بياناتك الآن للحصول على النتيجة فور إعلانها