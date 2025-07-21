شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات دمنهور تعقد جلسة الطفل ياسين بغرفة المداولة لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد جلسة الاستئناف الثانية، فى قضية الطفل ياسين بغرفة المداولة لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين، فيما ورد بتقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين، وذلك نظرا لحساسية القضية المنظورة.

ووصل الطفل ياسين مع والدته إلى محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود قبل بدء الجلسة مرتديا قناع سبايدر مان فى رسالة ذات دلالة واضحة عن الإصرار والقوة.

كانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، قد نظرت أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.

حضر الجلسة هيئة الدفاع عن المجني عليه بقيادة طارق العوضى المحامى وكذلك أسرة الطفل إضافة إلى تواجد المتهم وهيئة الدفاع عنه.

وخلال الجلسة الماضية قررت المحكمة رفع الجلسة مؤقتا حتى يتسنى لهيئة المحكمة التداول لبحث طلبات دفاع المتهم وبيان مدي جدية تلك الطلبات وصداها في الاوراق لتقرر ما اذا كان سيتم تأجيل نظر الدعوي لتنفيذ تلك الطلبات او ستطلب المحكمة من الدفاع عن المجني عليه والمتهمين المرافعه.

وتضمنت طلبات هيئة الدفاع، عن المتهم من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشتة فيما ورد بتقريره الخاص بالطفل ياسين.

كما طلب الدفاع الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة امن الدوله العليا مع سيدة قيل ان لها علاقه بالواقعة

يذكر ان محكمة جنايات دمنهور، قد أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين قضية داخل إحدى المدارس الخاصة.

ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير .